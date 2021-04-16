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Altında fiyatlarında hareketlilik! Yönü değişti! Çeyrek ve gram altın fiyatı...

16 Nisan 2021 Cuma - 11:44 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 11:45

Merkez Bankası faiz kararı altın fiyatlarında kısa da olsa hareketliliğe neden olurken ABD 10 yıllık faiz oranlarının geri çekilmesi ve küresel olarak doların değer kaybetmesi altında fiyatlarında yukarı yönlü hareketi kuvvetlendiriyor. Gram altın fiyatı yukarı yönlü seyir devam ederken yatırımcı da haftanın son işlem gününde altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı 2021 bugün ne kadar? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış, satış fiyatları...


Altın fiyatlarında son durum yatırımcının gündeminde. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın üst üste ikinci haftayı da yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.  Altının ons cinsi, değer kazanırken yönünü yukarı yönlü kırdı. Gram altın ise TL’deki değer kazancı ile birlikte 458 TL seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın fiyatılarında yukarı yönlü seyir devam ederken ABD 10 yıllık faiz oranlarının geri çekilmesi ve küresel olarak doların değer kaybetmesi yukarı yönlü hareketi kuvvetlendiriyor. Analistler, gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 460 ve 468 TL direnç seviyelerinin takip edileceğini belirtiyor. Peki, Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı 2021 bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış, satış fiyatları...
 
ALTINDA SON DURUM NE? 16 NİSAN ALTIN FİYATLARI
 
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
 
458,00 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 458,09 liradan, 2 bin 905,00 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 004 liradan satılıyor.
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
2 bin 989 liradan alınan tam altın 3 bin 066 liradan satılıyor.
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
1.444,75 liradan alınan yarım altın 1.483,35 liradan ve 724,64 liradan alınan çeyrek altın 741,67 liradan satılıyor.
 
 

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