Altında flaş tahmin! Gün ve saat verildi! 520 lira...

Altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Flaş tahmin geldi. Saat ve gün belli oldu. 1764 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.24 oranında altında 1757 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1756 dolar, en yüksek ise 1764 dolar seviyeleri görüldü. Ons altın fiyatlarında yaşanan geri çekilme gram altın fiyatlarını da baskılarken, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yurt içinde gram altın fiyatı kısmi artış kaydediyor. Güne 501.2 liradan başlayan gram altın önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.12 oranında üzerinde 501.4 liradan işlem görüyor. Dolar/TL güne 8.87 liradan başlangıç yaptı. Euro ise 10.25 lira seviyesinde bulunuyor. Analistler ise altın fiyatlarının geleceği ile ilgili cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisini işaret etti. Analistler açıklanacak veriler sonrası altın fiyatlarının yönünü tayin edeceğini söyledi. Öte yandan altın fiyatlarının önümüzdeki süreçte yükselerek 520 lira seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor.