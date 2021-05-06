Altında flaş fiyat açıklaması! 650 lira...

Altın fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir açıklama geldi. Altının beklenen hareketi yaptığını ifade eden uzmanlar, önümüzdeki süreçte altının hedefinin 550 lira-650 lira bandı arasında olduğunu söyledi. Ayrıca uzmanlar yatırım sepetlerinde mutlaka altın olması gerektiğine vurgu yaptı.

Stratejist Cüneyt Paksoy, küresel piyasalarda ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın konuşmalarının yarattığı etkiyi yorumladı. Paksoy, bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesinde de önemli değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, Merkez Bankası'nın enflasyon verilerini, iç dinamikleri ve global değişimleri izleyerek faiz politikasını belirleyeceğini dile getirdi.

Dolar endeksine ilişkin kritik seviyelere değinen Paksoy, dolar /TL ile ilgili de "Sıkı para politikası vurgusu kuru olumlu etkiler. Dolar/TL tarafında tek değişken Merkez Bankası kararı değil, birçok etkeni mevcut." ifadelerini kullandı. Paksoy, kurda önemli seviyelere ve dikkat edilmesi gereken rakamlara da vurgu yaptı.

Borsa İstanbul ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cüneyt Paksoy, mayıs ayının kritik olduğuna dikkat çekti ve önemli seviyelerin altını çizdi.

Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Paksoy, "Gram altın beklediğimiz hareketi yaptı. Kısa vadede biraz daha yukarı hareket görülebilir. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için önümüzdeki dönem gram altında 550-650 TL bandı içinde hedefler var. Yatırım sepetinde altın mutlaka olmalı." diye konuştu. (Milliyet)