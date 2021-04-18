Altında dikkat çeken hareketlilik! Gram ve çeyrek altın fiyatı...

Altın için yükseliş trendi hala devam ediyor. ABD’de faizlerin gerilemesi altını destekliyor. ABD’de 10 yıl vadeli hazine tahvili getirilerindeki geri çekilme sonrasında altın fiyatları üst üste ikinci haftayı da yükselişle tamamladı. Altındaki hareketliliğin devam edebileceği yorumlarını yapan analistler ons altında 1,790.00 destek seviyesinin takip edileceğini belirtiyor. Gram altın tarafında ise durum merak ediliyor. Gram altın spot altın fiyatındaki yükseliş ve TL’deki değer kazancının arasında sıkışmış durumda. Gram altın 460 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki, Altın yükselir mi, düşer mi? Altın Fiyatları bugün ne olur? Altın alınır mı? Çeyrek altın fiyatı 2021 bugün ne kadar? Gram altın fiyatı 2021, çeyrek altın satış fiyatı kaç lira? İşte Canlı altın kuru, bugün anlık altın fiyatı (güncel)
Geride bıraktığımız haftada borsa ve altın haftalık bazda yatırımcısına kazandırırken döviz ise kaybettirdi. Tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksiyle beraber dip yapan ons altın, son 2 haftada yükselişe başladı. Bu durum da altın tarafında satış baskısını artırıyor. Altındaki hareketliliğin devam edebileceği yorumlarını yapan analistler ons altında 1,790.00 destek seviyesinin takip edileceğini belirtiyor. Gram altın 460 TL seviyelerinde işlem görüyor.
24 ayar külçe gram altın fiyatı 461,06 liradan cumhuriyet altını ise 3.001,65 işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 18 NİSAN ALTIN FİYATLARI!
2021 GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Alış: 460,36
Satış: 460,45
BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın Alış: 737,47 TL'den Satış: 754,80 TL'den satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?
Cumhuriyet altını alış: 3.065,00
Cumhuriyet altını satış: 3.111,00
YARIM ALTIN KAÇ TL?
Yarım altın alış: 1.470,33
Yarım altın satış: 1.509,61
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 3.042,07
Tam altın satış: 3.120,77