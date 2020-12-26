Altına talep arttı! Altında son 10 yılın en iyi performansı!

Altında son zamanlarda yaşanan düşüş eğilimine rağmen 2020 yılını son 10 yılın en iyi performansıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Son haftalarda altının hızlı yükselişi yerini duraklamaya bırakırken, vatandaşlar en çok külçe, Cumhuriyet ve çeyrek altın alıyor. Aşı haberleri ile altında düşüş eğilimi devam ediyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte güncel altın yorumları ve canlı altın fiyatları...

Dünya genelinde yaşanan pandemi sebebiyle yükselişe geçen, ancak şimdilerde duraklama dönemine giren altın, yatırımcının hala gözdesi olmaya devam ediyor. Son günlerde koronavirüs aşısı haberlerinden sonra altın piyasasında ani bir düşüş de yaşandı. Yükseliş rekorunu kıran gram altının fiyatı 440 liralara kadar indi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

458,29 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 458,59 liradan, 3 bin 24 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 70 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

3 bin 17 liradan alınan tam altın 3 bin 94 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1.458 liradan alınan yarım altın 1.496 liradan ve 731 liradan alınan çeyrek altın 748 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN YORUMLARI

Düğün sezonu olmadığı için piyasada durgunluk olduğunu söyleyen kuyumcular vatandaşlara en güvenilir limanın altın olduğunu söyledi.

Altın fiyatlarının gelişen olaylara göre değiştiğini söyleyen kuyumcu işletmecisi Hamza Kumru, “Altın fiyatları pandemi dolayısıyla yükselmişti ama şu anda düşüşte. Aşı haberleri çıktıkça altın geri düşmeye başladı. Altın fiyatları düştü ama dünyada farklı farklı olaylar gerçekleşiyor. Üç beş lira düşebilir, on lira, on beş lira yeniden yükseledebilir. Çünkü 550 TL’ye kadar çıktı. Altının iniş ve çıkışları gelişen şeylere bağlı“ dedi.