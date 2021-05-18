Altına resmen fark attı! Yatıran kazandı, rekora gidiyor

KUTSAR: GÜMÜŞ ALTINA GÖRE DAHA GÜÇLÜ KALDI

GCM Yatırım Yardımcı Analisti Kaan Kutsar, gümüşte ileriye yönelik beklentilerin kuvvetlendiğini belirterek, bu durumun insanları, altın yatırımlarının yanına gümüşü de ekleme yoluna ittiğini belirtti.

Altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin diğer değerli metalleri de etkilediğini ve bu nedenle insanların gümüş yatırımına yöneldiğini ifade eden Kutsar, gümüşte oransal bazda getirinin daha fazla olmasının beklendiğini söyledi.

Kutsar, geçen dönemde altının ons fiyatında yaşanan düşüşün gümüş fiyatlarında görülmediğini ve bu durumun da gümüşün yatırımcılar tarafından tercih edilmesinde etkili olmuş olabileceğini ifade etti.

Kutsar, gümüşün yeşil ekonomi hamlesi ile sanayide daha fazla kullanılmasının beklendiğini ve bununla birlikte gümüşte güçlenme beklentilerinin de arttığını sözlerine ekledi. (Hürriyet)