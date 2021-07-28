Altın zirveye oynuyor! Yeniden o seviyeyi gördü

Altında yükseliş devam ediyor. Kritik karar öncesi yeniden o seviyeye çıktı. Doların dünyada önde gelen para birimleri karşısında zayıflaması nedeniyle altın fiyatlarında yükseliş görülmeye başlandı. Ons altın yeniden 1800 doların üzerine çıktı.

Piyasalar bugün açıklanacak olan Fed 'in faiz kararına odaklandı. Faiz kararı öncesinde dolar dünyanın önde gelen para birimleri karşısında değer kaybına uğradı. Yatırımcılar ise bu durumu altına geçerek telafi etmeye çalışınca ons altın fiyatı yeniden 1800 doları aştı.

Ons altında psikolojik sınır olan 1800 doların aşılmasıyla birlikte gram altında da hareketlilik yaşandı. Yurt içinde doların hafif değer kaybına uğraması nedeniyle gram altın saat 08:48 itibariyle 496.7 lira seviyesinden işlem görüyor. Ons altın en düşük 1797 dolar, en yüksek 1807 dolar seviyesini gördü. Gram altın ise en düşük 494.5 lira, en yüksek 497.4 liraya ulaştı.

Analistler altın fiyatlarının FOMC toplantısı öncesinde yükselişini, risklerini hedge etmek isteyen yatırımcıların etkisine bağladılar. Uzmanalr altında daha güçlü hareketin oluşması için 1810 dolar direncinin aşılması gerektiğini de ifade ettiler.