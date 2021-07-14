Altın yumurta yöntemiyle çocuk sahibi olmak mümkün!

Anne adaylarına sevindirici haber! ‘Altın Yumurta’ olarak bilinen ‘Dual Stimulasyon’ veya ‘Çifte Uyarım’ olan yöntemle, anne adaylarının gebelik şansı artıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, hem zamandan tasarruf hem de maddi anlamda daha avantajlı olan bu sistem ile gebelik şansının arttığını belirtti.

Dünyada kısa bir süre önce uygulanmaya başlanan, ‘Altın Yumurta’ olarak bilinen ve tıptaki adı ‘Dual Stimulasyon’ veya ‘Çifte Uyarım’ olan yöntemle, anne adaylarının gebelik şansı artıyor. Bu yöntemle, diğer tüp bebek uygulamalarına göre hamile kalma olasılığının çok daha fazla olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman , Altın Yumurta yönteminin anne adayları için önemli bir kurtarıcı olduğunu söylüyor.

“Özellikle ileri yaş hastalarımız, kapsamlı genetik inceleme için fazla sayıda kaliteli embriyo gereksinimi duyduğumuz hastalarımızda bu yöntemi sıklıkla kullanıyoruz.” diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, hem zamandan tasarruf hem de maddi anlamda daha avantajlı olan bu sistem ile gebelik şansının arttığını belirtti ve Altın Yumurta yöntemi hakkında merak edilenleri açıkladı.

TEDAVİDE YUMURTA SAYISININ ÖNEMİ

Yumurtalık rezervi, yumurtalıkların döllenebilme yeteneği olan yumurta hücresi üretebilme kapasitesidir. Yumurtalık rezervi azalmış hastalarda elde edilen yumurtalar yapısal ve genetik olarak problem gösterir ve yumurta kalitesini kötü etkiler. En önemli faktör yaştır. Genç bir hasta ile daha yaşlı birinin yumurta kaliteleri arasında ciddi farklar vardır. Tüp bebek tedavileri esnasında yumurta sayısının ve dolayısıyla embriyo sayısının başarıyı arttıran en önemli faktörler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yücel Karaman, “Bu yüzden rezervi azalan hastalarımız için embriyo havuzu dediğimiz yöntemleri kullanıyorduk. Ancak zamanın çok önemli olduğu bu hasta grubunda Dual Stimülasyon yani Çifte Uyarım dediğimiz hızlandırılmış havuz sistemi ile maksimum embriyo sayısına hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün olabiliyor.” dedi.

ALTIN YUMURTA TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANIR?

- İleri yaş anne adayları:

20-30'lu yaşlardaki anne adaylarından 8-10 yumurta toplanabilirken, 40'lı yaşlardaki anne adaylarında bu sayının 1-2'ye düşerek riskli durum oluşturuyor.

- Yumurtalık rezervi ve kalitesinde problem olan (genç) anne adayları:

Kimi vakalarda kadın yaşı genç olsa da yaşıtlarına göre az sayıda yumurtaya rastlanır. Bu vakalarda rezerv azlığına sebep olan faktörün kaliteyi de azaltmış olabileceğinin üzerinde durulmaktadır.

- Tekrarlayan gebelik kaybı yaşayan anne adayları

ALTIN YUMURTA YÖNTEMİ NASIL UYGULANIYOR?

Prof. Dr. Yücel Karaman, Altın Yumurta yöntemi hakkında “Kısaca anne adayından diğer tüp bebek yöntemlerinden farklı olarak Altın Yumurta uygulaması ile daha fazla yumurta toplanıyor. Aralarından sağlıklı ve en kaliteli yumurta seçilmesi ile gebelik şansı artıyor.” diyerek uygulama adımlarını şöyle sıraladı:

Anne adayından bir adet döngüsünde iki kez yumurta toplanır. Adetin başında 10 günlük bir tedavi ile yumurta toplanır, bu yumurtalar dondurulur. Yumurta toplama işleminden 3-4 gün sonra bir kez daha aynı yöntemle ilaç tedavisi uygulanır ve oluşan yeni yumurtalar için tekrar toplama işlemi yapılır.

Bu şekilde elde edilen yumurtalardan en iyi durumda olan 4-5 yumurtaya genetik test uygulanır. Özellikle 40 yaşın üzerindeki kadınlarda transfer edilen 2 yumurtadan 1’inin genetik olarak kusurlu olma ihtimali çok yüksektir. Bu durumda gebe kalma şansı azalır ya da gebelik düşük ile sonuçlanır.

Bunun önüne geçmek ve kusurlu yumurtaları elemek için genetik tanı testi uygulanır. Bir adet döngüsünde ilaçla uyarım sayesinde daha fazla sayıda yumurta elde edilir ve bunlar arasından da en sağlıklı ve kaliteli yumurtayı seçme şansı sağlanır. Böylece yüksek ve sağlıklı gebelik şansı yakalanır.