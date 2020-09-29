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Altın yükselmeye devam ediyor mu? Altında son durum ne?
Uzun süre yükseliş trendinde giden altın geçen hafta düşme eğilimine girmişti. Altına yatırım yapmak isteyenler ise altında son durum ne oldu diye merak ediyor. Altın fiyatları bugün yeni güne yükselişle başladı. Gram altın 475 TL seviyesine çıkarken çeyrek altın 760 TL seviyesine ulaştı. Ons altın ise 1885 dolar seviyesinde dalgalanıyor. Peki altın fiyatları neden yükseliyor? İşte cevabı...
İç piyasada gram altın 475 liradan, çeyrek altın 760 liradan, Cumhuriyet altını da 3,147 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı...