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Altın yükseliyor! Hafta sonu çeyrek ve gram altın fiyatı...

06 Mart 2021 Cumartesi - 11:04 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 11:04

Bir süredir dalgalanmalar yaşayan altın fiyatlarında yasakların gevşetilmesiyle birlikte yapılmaya başlanan düğünlerin etkisi görülmeye başlandı. Cuma günü haftalık en yüksek seviyesini gören altın yükseliş trendine geçti. Cuma günü Şubat ayından itibaren test ettiği en düşük seviyeden dönen altında son 7 günün en yüksek seviyesine ulaştı. Altın fiyatları hafta boyu devam eden dalgalı seyrin ardından haftanın son işlem günü olan cuma gününü yukarı yönlü seyirle tamamladı. Peki, Hafta sonu altın ne kadar oldu? Serbest piyasada altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte anlık altın fiyatları...


Cuma günü haftalık en yüksek seviyesini gören altın yükseliş trendine geçti. Cuma günü Şubat ayından itibaren test ettiği en düşük seviyeden dönen altında son 7 günün en yüksek seviyesine ulaştı. Altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları kaç lira oldu? Serbest piyasada altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte anlık altın fiyatları...
 
 
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
 
Gram altın fiyatları 6 Mart Cumartesi günü piyasalar kapalı olduğu için dün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Buna göre serbest piyasada gram altın fiyatları 411 lira alış ve 413 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
 
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
 
Çeyrek altın fiyatları serbest piyasada son işlem günü olan cuma günü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altın 657 lira alış ve 672 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
 

Hafta sonu altın fiyatları

 

Altın

Alış

Satış

 

 

 

Gram Altın

411,24

411,32

 

 

 

Ceyrek Altın

657,10

672,62

 

 

 

Cumhuriyet Altını

2.721,00

2.762,00

 

 

 

Tam Altın

2.710,54

2.780,98

 

 

 

Yarım Altın

1.310,09

1.345,24

 

 

 

Ons Altın

1.699

1.699

 

 

 

Has Altın

411,25

411,33

 

 

 

22 Ayar Bilezik

374,55

375,19

 

 

 

Altın KG (Dolar)

54.305

54.316

 

 

 

Altın KG (Euro)

64.754

64.767

 

 

 

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