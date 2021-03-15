Altın yükseliyor! 15 Mart çeyrek altın ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları...

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü bir seyir izliyor. Altın fiyatları düşüş ve yükselişin etkisiyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altının alış ve satış fiyatları merak edilirken 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 1,09 kazançla 415,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,10 artışla 2 bin 759 liraya yükselerek yatırımcısını sevindirdi. 15 Mart çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları...

Altın fiyatları ilk işlem günü olan 15 Mart’ta merak edilen konuların başını çekiyor. Son günlerde düşüşe geçen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. 410 seviyesinde olan gram altın, 420 liranın üzerine çıktı. 15 Mart itibari ile gram altın 420,13liradan alınıyor, 420,22 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 685,00 liradan alınıyor, 697,00 liradan satılıyor. İşte 15 Mart anlık güncel 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları...

15 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 420,13liradan alınıyor, 420,22 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 685,00 liradan alınıyor, 697,00 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.370,00 liradan alınıyor, 1.392,00 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.731,00 liradan alınıyor, 2.779,00 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Meksa Yatırım günlük altın analizinde 418 liralara gelen gram altının kısa vadede 430 lirayı görebileceği paylaşıldı. Gram altın, USDTRY tarafındaki tepki ile 419 lira direncine ulaşmayı başardı. Bunun ardından 424 liralık 2. direnç noktasının geçilmesi durumunda 427 ve 430 liralar ilk hedef olarak görülüyor.

Stratejist ve Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, ons altın hakkında yaptığı değerlendirmesinde yükseldikçe üst bantlardan satış fırsatlarına bakılacağını ve ana yönün aşağı olduğunu söyledi. Ahlatcı Yatırım güncel altın analizinde bin 670 dolarlık destek seviyesinin önemini vurguladı. Ons altında satış baskısının devam ettiğini vurgulayan analistler, fiyatların pandemi öncesindeki seviyelere geri geldiğini hatırlattı. Ons altın fiyatındaki sıradaki direnç bin 730 dolar olarak görüldü.

"ALTIN YATIRIMCISINA KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEK"

Altının fiyatlarının gidişatını değerlendiren Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, enflasyon olduğu sürece altının kazandırmaya devam edeceğini belirtti.

Altının yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini ifade eden Salih Özman, "Yıl sonu dolar kuru Merkez Bankası'nın beklediği 7,95'lik rakam tutturulsa dahi yine de enflasyon miktarı kadar, o da yüzde 11-14 arasında bekleniyor, o rakamların bir miktar üstünde cüzi de olsa bir yatırım elde edecek gibi gözüküyoruz. Bu tabii ki her şeyin normal olup hiçbir olumsuzluğu yaşamamamız durumunda. Bir olumsuzluk yaşarsak zaten biliyorsunuz altın fiyatları güvenli liman, kaostan ve sıkıntıdan, stresten kaçan bütün nakit para güvenli liman olan altına doğru yönlendiriliyor, ki o zaman çok daha büyük kazançlar elde edilebilir. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde hem döviz darboğazı, döviz kıtlığının yaşandığı hem cari açık problemi olan hem de bunun üstüne üstlük bir de enflasyon problemiyle boğuşan ülkelerde kesinlikle altın fiyatları yükselecek ve yatırımcısına kazandırmaya devam edecektir" dedi.

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