Altın yükselişe geçti! Altındaki yükseliş devam edecek mi? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve uzman yorumları…

Altın yükselecek mi düşecek mi? sorusu yılın son aylarında altının yeniden yükselişe geçmesiyle arttı. Covid 19 salgınında güvenli liman olan altın aşı haberlerinin ardından düşüşe geçmişti. Dolar endeksinin düşük kalacağı ve teşvik beklentisi ons altın fiyatları için yönün bir miktar yukarı olmasını sağladı. İşte altın fiyatları ve altın ile ilgili uzaman yorumları…

Altın fiyatları Covid-19 salgını sonrası riskten kaçış eğilimiyle 2020 yılında yükselişini kuvvetlendir. Pandemi kriziyle ekonomilerin kapanacağı beklentisi ve ülkelerdeki borçluluklar altına olan talebi arttı. Bu talep aşı haberleri sonrası düşüşe geçse de yeniden yükselen bir ivme kazandı. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte altın yorumları ve güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATLARI 461 BANDINDA KALDI

Olumlu koronavirüs aşısı haberlerinin etkisiyle ons altın fiyatları 1764 dolar ile 4 ayın en düşük seviyesini görürken, gram altın ise hem ons tarafından esen ters rüzgarın etkisi hem de dolar/TL'deki sert düşüşün etkisiyle 440 liraya kadar çekildi. Altın fiyatlarında Kasım ayında yaşanan bu gevşemenin ardından dünyada koronavirüs tedbirlerinin yeniden hayata geçirilmesi ekonomik toparlanmaları yavaşlattı. Bu durum piyasalarda teşvik beklentilerini artırarak altın fiyatlarında yönün tekrar yukarı dönmesine neden oldu. Ons altın fiyatları haftayı 1881 dolar seviyesinden kapatırken, gram altın fiyatları ise 461 bandında kaldı. Gram altın fiyatları için güçsüz seyrin en büyük nedeni dolar/TL'deki düşüş hareketi oldu. Dolar/TL haftayı 7.62 liradan kapattı.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

A Para'da yayına katılan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen ve FXTM Kidemli Piyasa Analisti Lukman Otunuga yatırımcılar için kritik altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu.

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, "Altında senaryo nedir?" sorusunu yanıtladı. Ergezen, özellikle pandemi krizi ve riskten kaçınma eğilimiyle beraber ons altına bir yönelim olduğunu ifade ederek, "Ülkelerdeki borçluluklar, pandemi kriziyle ekonomilerin kapanacağı beklentisi alternatif yatırımcı olarak bir değer olan ons altının öne çıkmasına yol açmıştı. Fakat sonrasında aşı haberleriyle beraber altın için bu fiyatlamaların bir miktar geri çekildiğini gördük" dedi.

"ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN 1850 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK"

Uzman isim, yüksek likidite, düşük faiz, teşvik ve dolar endeksinin düşük kalacağı beklentisinin ons altın fiyatları için yeniden yükselişi beraberinde getirerek, fiyatlamaların tekrar 1850 dolar seviyesinin üzerine çıkmasına neden olduğunu belirterek, "Bu anlamda kısa vadede bakacak olursak, 1896-1900 bandı önemli. Bu seviyeyi kısa vadede geçebilir mi? Ben çok olası görmüyorum ki 1850 seviyesi önemliydi. Bu seviyelerinde üzerinde yeni bir denge oluşuyor ons altın fiyatları için. Bu seviyenin yeni destek seviyesi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"ALTIN FİYATLARI ORTA-UZUN VADELİ DESTEKLERDEN DÖNDÜ"

Ons altın fiyatlarının 1850 dolar seviyesinin üzerinde kaldıkça alımların bir miktar daha güçlü olabileceğini belirten Ergezen, "Ancak genel eğiliminin orta ve uzun vadeli destek ve yükselen trend desteklerinden döndüğünü söyleyebiliriz. Özellikle 1792 dolar seviyesi çok önemliydi. Bu seviyenin üzerinde orta ve uzun vadeli yükseliş trendi devam edecektir. Kısa vade için ise dediğim gibi 1850 dolar seviyesi önemli. Aşı haberleriyle beraber belki bir miktar daha geri çekilme olabilir. Ancak ben ons altın fiyatlarının 1850 dolar seviyesinin altında yılı kapatacağını zannetmiyorum" dedi.

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