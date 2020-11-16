Altın yorumları! Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı kaç lira? İşte Altın fiyatlarında son durum!

Altın yeni haftaya hareketli başladı. Koronavirüs aşışı ile ilgili olumlu gelişmelerin etkisi ile birlikte altın fiyatlarında hareketlilik gözlemleniyor. Dünya genelinde artan koronavirüs vaka sayıları da piyasalarda altında dalgalanmaya neden oluyor. Analistler, aşı ile ilgili gelişmelerin piyasada bir süre daha etkili olacağını belirtiyor. Yatırımcı tarafından takip edilen ons altın 1892 dolar civarında seyrini sürdürüyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Altın fiyatlarında son durum ve uzmanlardan altın yorumları...

"Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi?" soruları koronavirüs aşısındaki olumlu gelişmelerin ardından en çok merak edilen soruların başında geliyor. Geçtiğimiz hafta aşı beklentileri ile sert düşüş kaydeden altın, haftanın ilk gününde dalgalı seyrine devam ediyor. Aşı ile ilgili gelişmeler piyasalarda etkili olurken güvenli liman olan altında bir süre daha geri çekilmelerin olabileceği belirtiliyor. Peki, Çeyrek altın, ne kadar? Gram altın kaç lira? Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Kasım altın fiyatları ve uzmanların altın yorumları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Haftanın ilk iş gününde altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçen hafta, koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeler piyasalarda etkisini göstermiştir. Özellikle altın fiyatlarında sert düşüş kaydedilmiş, altında tepki niteliğinde hareketler devam etmişti. Haftaya hareketli başlayan altında alım iştahı zayıfladı. Uzmanlar değerli maden altında aşı ile ilgili gelişmelerinin bu hafta da etkisini sürdüreceği görüşünde.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

İç piyasada gram altın 471 liradan, çeyrek altın 755 liradan, Cumhuriyet altını da 3,129 liradan işlem görüyor.

ALTIN YORUMLARI

Gedik Forex tarafından hazırlanan altın analizinde şöyle denildi: "Ons altında yukarı yönde bir eğim gözlemleniyor. Dünya genelinde artan vaka sayıları bu anlamda altının yükselişine neden oluyor.

Ancak, ABD 'nin yeni Başkanı Biden, ulusal çapta bir kapanma istemediklerini belirtti ve bu durum küresel borsalarında risk iştahını olumlu etkiledi. Dolayısıyla altın yükselişini şimdilik 1900$ seviyesinin üzerine taşımakta zorlanıyor.

BİDON'UN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Bugün içinde Biden'ın ekonomiye dair bir takım açıklamalarda bulunması bekleniyor. Bu açıklamalar önemli olabilir. ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor, olası açıklamalara karşı dikkatli olunmalı. Ons altın için 1900$ direnci önemli ve psikolojik bir nokta.

AŞI VE VAKA SAYISI ALTIN FİYATLARINDA ETKİLİ OLUYOR

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan raporda ise şu ifadeler kullanıldı: Aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserlik sonucu hafta başında takip edilen satışların ardından geçtiğimiz gün, devam eden koronavirüs endişeleri ve risk iştahında gözlenen gerileme değerli metalde yukarı yönlü hareketlere destek olduğu takip edilmişti.

Haftanın son işlem gününde ise artan vaka sayılılarının neden olduğu endişeler ve Dolar çevresinde sınırlı satış baskıları Ons Altın'da zaman zaman yukarı yönlü tepkileri hızlandırırken, risk iştahında gözlenen toparlanma hareketleri sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı.

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1890 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altınında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1883, 1875 ve 1868 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1898, 1904 ve 1910 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

İntegral Yatırım Menkul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Ons altın forex piyasasında bu sabah 1892 seviyesinde hareket ediyor. Değerli metal koronavirüs vakaları ve aşı ile ilgili endişelerin etkisiyle, güçsüz doların da desteği ile yükseldi.

Koronavirüs gelişmeleri piyasalar üzerinde başrol oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz cuma New York Fed Başkanı Williams, ekonomik göstergelerin beklenenden iyi olduğunu ancak işsizliğin hala çok yüksek seviyelerde bulunduğunu söyledi.

Fed'in enflasyon hedefinin değişmediğini ve para politikasını ekonomik koşullara göre şekillenebileceğini söyledi. ABD'den gelen tüketici güveni verisi ise beklentileri karşılayamadı.

Bugün Fed üyesi Clarida'nın konuşma yapması bekleniyor. Konuşmasında vereceği mesajlar Dolar üzerinde etkili olabilir. Ayrıca koronavirüs ve aşı ile ilgili gelişmeler de takibimizde olmaya devam edecek. Teknik Analiz: Yükselişini 3. güne taşıyan değerli metal 1882 seviyesi üzerinde hareketini sürdürüyor.

Yükselişin devamı halinde 22 günlük ortalamaya denk gelen 1897 seviyesi ilk direnç noktası ancak bu seviye yakınlarında kar satışları ile karşılaşıyor. Tekrar bu seviye yakınlarına gelinmesi halinde kar satışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 50 günlük ortalama olan 1903 seviyesine doğru yükseliş sürebilir.

Ortalamaların üzerinde kapanış gerçekleşmesi halinde görünüm güçlenir. Olası düşüşlerde 1882 seviyesi kritik destek olma özelliğini koruyor.