Altın yorumları! Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Bugünkü altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yatırımcının merak ettiği konular arasında geliyor. Altın fiyatlarında etkili olan küresel gelişmelere bakıldığında, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden Çin ile gerçekleştirilen Faz 1 anlaşmasındaki tarifeleri kaldırmayacağını açıklaması küresel düzeyde doların değer kaybetmesine neden oldu. Dolardaki değer kaybı ile birlikte ons altında son 1 haftanın en yüksek seviyesi görüldü. Bugün sabah saatlerinden itibaren altın 1,837 dolar seviyesine yükselirken gün içinde 1.850 seviyesi analistler tarafından direnç noktası olarak görülüyor. Altında yukarı yönlü hareket gün içinde devam edebilir. Yatırımcı yurt içi altın fiyatlarını da takip etmeyi dürdürüyor. Analistlerin yorumları, Kapalı Çarşı altın fiyatları ile serbest piyasa altın fiyatları küçük yatırımcının dikkatle takip ettiği noktalar arasında... Peki, Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? İşte bugünkü altın fiyatları ve analistlerin altın yorumları...

Altın fiyatlarında yeni günün ilk işlem saatlerinden itibaren yukarı yönlü hareketliliğini sürdürüyor. Koronavirüs aşı çalışmaları ile ilgili gelen iyimser haberler geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında aşağı doğru çekilmelere neden olmuştu. ABD 'nin yeni teşvik paketi açıklaması dolar endeksinde gevşemeye neden olarak 2018'den bu yana dün en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Günün ilk saatlerinden itibaren altın 1,837 dolar seviyesine yükselirken gün içinde 1.850 seviyesi analistler tarafından direnç noktası olarak görülüyor. Aşı ve ABD ile ilgili gelişmeler takip edilecek. Yatırımcı da, altın fiyatlarının an itibariyle ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? İşte bugünkü altın fiyatları ve analistlerin altın yorumları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

466,60 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 466,71,23 liradan, 3 bin 39 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 85 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

3 bin 26 liradan alınan tam altın 3 bin 104 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1.462 liradan alınan yarım altın 1.501 liradan ve 733,64 liradan alınan çeyrek altın 750,90 liradan satılıyor.

ALTIN NE KADAR OLDU? ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

Altın Alış Satış % Saat Gram Altın 466,60 466,71 % 1,00 11:26 Çeyrek Altın 733,64 750,90 % 0,18 17:10 Cumhuriyet Altını 3.039,00 3.085,00 % 0,06 17:11 Tam Altın 3.026,27 3.104,65 % 0,18 17:10 Yarım Altın 1.462,69 1.501,81 % 0,18 17:10 Ons Altın 1.841 1.841 % 0,69 11:43 Has Altın 466,81 466,93 % 1,05 11:28 22 Ayar Bilezik 418,17 418,85 % 0,00 17:10 Altın KG (Dolar) 58.824 58.839 % 0,60 11:26 Altın KG (Euro) 71.389 71.407 % 0,60 11:26

ANALİSTLERDEN ALTIN YORUMLARI

'2021 YILI ALTIN YILI OLACAK'

Yusuf Topçu – İnvestAZ Araştırma Müdürü

Ons altında bahsettiğim 1765 dolar seviyesi dip oldu ve çok güçlü destek görevi gördü. 1800 doların altında sayılı gün geçiren ons altın tekrardan bu seviyenin üzerine çıkmış durumda. Euro/dolar paritesinin uzun bir aradan sonra 1.20’yi geçtiği günlerde 10 Aralık’taki Avrupa Merkez Bankası toplantısına da çok az bir zaman var.

Büyük parasal genişlemelerin devam edeceğinin sinyalleri önceden verilmişken bu toplantı sonrası paritede aşağı, altında ise yukarı yönlü hareketler sertleşecektir. 2021 yılı altının yılı olacak ve altının bu uzun yolculuğunda 1765-1810 dolar hareketi daha başlangıç bile değil.

Gram altında ise 540 TL’den başlayan düşüş 440 TL’ye kadar sürdü. Faizlerin artırıldığı ortamda, yabancı sermaye TL üzerinden aldığı faizden şu an için memnun ve dolar kuru 7.80 TL seviyelerinde sabit gözüküyor. Faiz koridoru daha fazla faize izin veriyor ve o alan kullanıldığı taktirde 7-7.20 TL seviyeleri mümkün. Gram altının fiyatlamasında gözler dolar kurunda olacak.

GRAM ALTIN İZLENECEK

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Aşı haberleri rüzgarın yönünü değişti. Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu. Bu haberlerin daha güçlü gelmesi güvenli liman varlıklarından çıkışı desteklerden risk alma isteğini güçlendiriyor.

ABD dolarının değer yitirmesine rağmen ons altın düşüyor. Bunda risk iştahındaki yükselişler de etkili oldu. 1850 dolar ons altın için çok önemli bir yerdi. Bunun kırılmasıyla birlikte 1750 dolar seviyesi ana hedef alanı oldu. 1758 dolar seviyesindeki 50 haftalık ortalamadan şimdilik yukarı yönlü tepki geldi. Bu yükselişleri teknik tepki olarak okuyoruz. Bu tepki yükselişini 1810 dolar seviyelerine doğru bile görebiliriz. Ancak bunun kalıcı olacağını düşünmüyoruz.

Hem ons altın hem de gram altın için yükselişlerin baskıyla karşılanacağı ortam sürüyor. Gram altında da 462 TL seviyesi önemli bir yerdi. Bu seviyesinin aşağı geçilmesi ile birlikte geri çekilmeler hızlandı. Dolardaki geri çekilme etkili oluyor. Ons altındaki ana eşik seviyesi olan 1758 dolar seviyesinin aşağı yönde kırılması ve bu seviyenin altına yerleşik seyirlerin olması halinde gram altında satışlar hızlanabilir.