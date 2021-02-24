Altın yönünü yukarı yönlü kırdı! Altın neden yükseliyor?

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1.809 seviyesinde işlem görüyor. Altında Powell'ın konuşmasının ardından dün oluşan yukarı yönlü eğilimin devamlılığı bugün Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasının ardından devam edebilir. Bu hafta içerisine altın fiyatları 1810 – 1850 bandında bir seyir beklenebilir. Biden’ın 1.9 trilyon $ tutarındaki mali teşvik paketinin 26 Şubat tarihinde Temsilciler Meclisinden geçmesi bekleniyor. Dolardaki değerleme ve global bazda enflasyon beklentileri altın fiyatlarına destek sağlıyor. Altında orta vadeli düşüş trendi kısmi olarak sürse de 1809 direncini yukarı yönlü kırdı. Altının ons fiyatındaki yükseliş ile birlikte gram altın 411- 412 TL bandında işlem görüyor. Peki, Altında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ve 24 Şubat canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Bugün 412,18 liradan alınan gram altın 412,26 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
1.314,19 liradan alınan yarım altın 1.347,99 liradan ve 659,15 liradan alınan çeyrek altın 674,00 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
2 bin 731 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 772 liradan, 375 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 375,95 liradan, 2 bin 643 liradan alınan tam altın 2 bin 7113 liradan, satılıyor.
Altın Fiyatları
Altın
Alış
Satış
Gram Altın
412,18
412,26
Çeyrek Altın
659,15
674,00
Cumhuriyet Altını
2.731,00
2.772,00
Tam Altın
2.719,01
2.786,67
Yarım Altın
1.314,19
1.347,99
Ons Altın
1.807
1.808
Has Altın
412,05
412,13
22 Ayar Bilezik
375,72
375,95
Altın KG (Dolar)
57.732
57.744
Altın KG (Euro)
70.194
70.209
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