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Altın yönünü yukarı yönlü kırdı! Altın neden yükseliyor?

24 Şubat 2021 Çarşamba - 7:55 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 7:55

Haftaya yükselişle başlayan altın hafif de olsa yükseliş eğilimi koruyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu'ndaki sunumunda Fed'in, ABD ekonomisine desteğini sürdüreceğini belirtmesi değerli maden altında hafif yükselişe neden oldu. Altın fiyatları kısa vadede yükseliş çabası içerisinde görünüyor. Altındaki son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi edebilir. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD senatosunun ardından bugün de Temsilciler Meclisinde sunumunu gerçekleştirecek. Sürpriz açıklama beklenmese de Powell'ın tahminen güvercin bir tonda geçecek konuşmasının altın fiyatlarında yükselişe neden olabilir. Peki, Bugün altın fiyatları ne olur? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar? Altın fiyatları 24 Şubat canlı takip ekranı...


Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1.809 seviyesinde işlem görüyor. Altında Powell'ın konuşmasının ardından dün oluşan yukarı yönlü eğilimin devamlılığı bugün Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasının ardından devam edebilir. Bu hafta içerisine altın fiyatları 1810 – 1850 bandında bir seyir beklenebilir. Biden’ın 1.9 trilyon $ tutarındaki mali teşvik paketinin 26 Şubat tarihinde Temsilciler Meclisinden geçmesi bekleniyor. Dolardaki değerleme ve global bazda enflasyon beklentileri altın fiyatlarına destek sağlıyor. Altında orta vadeli düşüş trendi kısmi olarak sürse de 1809 direncini yukarı yönlü kırdı. Altının ons fiyatındaki yükseliş ile birlikte gram altın 411- 412 TL bandında işlem görüyor. Peki, Altında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ve  24 Şubat canlı altın fiyatları...
 
 
 
GRAM ALTIN NE KADAR?
 
Bugün 412,18 liradan alınan gram altın 412,26 liradan satılıyor. 
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
1.314,19 liradan alınan yarım altın 1.347,99 liradan ve 659,15 liradan alınan çeyrek altın 674,00 liradan satılıyor. 
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
2 bin 731 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 772 liradan, 375 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 375,95 liradan, 2 bin 643 liradan alınan tam altın 2 bin 7113 liradan, satılıyor. 
 

Altın Fiyatları

 

Altın

Alış

Satış

 

 

 

Gram Altın

412,18

412,26

 

 

 

Çeyrek Altın

659,15

674,00

 

 

 

Cumhuriyet Altını

2.731,00

2.772,00

 

 

 

Tam Altın

2.719,01

2.786,67

 

 

 

Yarım Altın

1.314,19

1.347,99

 

 

 

Ons Altın

1.807

1.808

 

 

 

Has Altın

412,05

412,13

 

 

 

22 Ayar Bilezik

375,72

375,95

 

 

 

Altın KG (Dolar)

57.732

57.744

 

 

 

Altın KG (Euro)

70.194

70.209

 

 

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