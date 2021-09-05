Altın ve kripto para fiyatlarında kritik gelişme!

Altın ve kripto para piyasasından gelişmeler art arda yaşandı. ABD’den gelen son verilere göre ons altın haftanın son gününde büyük bir yükseliş yakaladı. Gram altın da ons altındaki bu çıkışa paralel olarak, en yüksek kapanışı gerçekleştirdi. Kripto para piyasasında ise en dikkat çekici performans Ethereum'da yaşandı. Son bir haftada yüzde 21 artan Ethereum, tarihi zirveye doğru ilerledi. İşte güncel altın fiyatları ve kripto para piyasasından son durum...

Gram altın fiyatları geride kalan haftada 480-490 TL arasında olan hareketine devam etti. Geçen hafta en düşük 480 TL seviyesine inen gram altın en yüksek ise 490 TL seviyesini gördükten sonra cuma günü 488 TL ile en yüksek kapanışı gerçekleştirdi. Gram altında yaşanan bu yükselişte ons altın fiyatlarının yükselmesi etkili oldu.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Kripto para piyasasının önde gelen birimleri geçen haftayı yükselişle kapattı.

Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin son bir haftada yüzde 2.9 yükselerek 50 bin dolar ın üzerine çıkmayı başardı. Bitcoin son 24 saatte ise yüzde 0.5 ekside.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasasında Bitcoin'den sonra gelen Ethereum'da ise son bir haftalık art ış yüzde 21.3 oldu. Geride kalan haftada yatırımcısına en çok kazandıran kripto paralardan biri olan Ethereum, son 24 saatte ise yüzde 0.7 gerileyerek 3 bin 888 dolara çıktı.

CARDANO

Cardano da geçen haftayı artıda kapatan kripto paralardan biri oldu. Son bir haftada yüzde 2.74 yükselen Cardano, son 24 saatte yüzde 1.6 kayıp yaşayarak 2.8 dolar seviyesinde bulunuyor.

BINANCE COIN

Binance Coin'de son bir haftada yaşanan yükeliş ise yüzde 1.5 oldu. Diğer üç kripto paranın akside Binan Coin son 24 satte de yüzde 0.6 artıda bulunuyor. Binance Coin'in güncel fiyatı ise 494 dolar.

Bir diğer önde gelen kripto para olan Ripple da son 7 günde yatırımcısına kazandıran kripto paralardan biri oldu. Ripple geride kalan haftada yüzde 9.4 yükselirken, sn 24 saatte ise yüzde 2.4 değer kaybetti. Ripple'ın güncel fiyatı ise 1.25 dolar seviyesinde bulunuyor. (Hürriyet)