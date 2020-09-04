Altın ve gümüşte devlet hakkı oranı yüzde 25 arttı

Altın ve gümüş madenlerindeki devlet hakkı oranlarında artışa gidildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.

ltın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı uygulanmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Maden Kanunu kapsamında 4'üncü grup madenlerden olan altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.