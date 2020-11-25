25 Kasım 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.327 0.49 EURO 9,5140 -0.11
USD 7,9930 -0.16 ALTIN 466,680 0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

Altın ve gümüş maskeler satışa sunuldu! Fiyatları...

AA |  25 Kasım 2020 Çarşamba - 16:14 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 16:14

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle talebin arttığı maskelere gümüş ustası tarafından tasarlanan ve fiyatı 1500 ile 20 bin lira olan altın ve gümüş maskeler de eklendi.


İstanbul Fatih'in Eminönü semtindeki tarihi bir handa 32 yıldan bu yana gümüş  üzerine çalışan 43 yaşındaki Sabri Demirci, Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre  dükkanını açamadı.
 
Demirci, bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucu gümüşün  antibakteriyel olduğunun tespit edilmesi üzerine evinde geçirdiği 2,5 ayda  gümüşten maske yapmaya karar verdi.
 
Haziran ayında açtığı dükkanında maske için kalıp çalışmalarına  başlayan Demirci, uzun çabaları sonucu kalıbını çıkardığı altın ve gümüş  maskelerin üretimine geçti.
 
 
"Gümüş maske mikrop barındırmaz"
 
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sabri Demirci, 4,5 aydır maske  kalıbı ve tasarımıyla uğraştığını belirterek, "Nihayet çıkardık. Dünyada ilk olan  antibakteriyel gümüş maskeyi üretiyoruz. Saf 999 ayar. İçerisinde hiçbir şekilde  bakır, nikel kaplama bulundurmaz. Gümüş maskenin özelliği üzerinde hiçbir şekilde  bakteri, mikrop barındırmaz." dedi.
 
Gümüş maske sayesinde mikroptan uzak kalınacağını dile getiren  Demirci, şöyle devam etti:
 
"20 gram bir ağırlığı var maskenin. Bu da sizde negatif bir şekilde  etki yapmıyor. Bunun içerisinde, alt ve üst taraflarında ipekten yapılmış sünger  var. O süngerler yüzde konforu sağlıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Nefes  almakta bir sıkıntı yaşanmıyor. Gümüşün antibakteriyel olması sebebiyle bir  mikrop en fazla 5 dakika yaşayabiliyor. Bunun daha önce araştırmaları bilim  insanlarınca yapılmış. Gümüşün bu şekilde bir özelliği olduğu söyleniyor. Gümüş  zaten sağlık sektöründe de çok kullanılan bir maddedir."
 
 
18 ayar altın maske 20 bin lira
 
Gümüş maskenin fiyatını 1500 lira olarak belirlediklerini söyleyen  Demirci, "Bu maskeler kendi sanal mağazamız ile uluslararası sanal mağazalar ve  gümüş ve altın satan dükkanlardan temin edilebilir. Maske pandemi nedeniyle  hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Biz de bunu saf gümüşten ürettik. Rahatlıkla alıp  kullanılabilir." diye konuştu.
 
Şu an 300'e yakın maske ürettiklerini ve üretim için gerekli insan  gücünü de sağladıklarını belirten Demirci, "Hazır bir kadro da üretim için hazır.  Tabii ki herkese yetecek kadar üretim yapamayız, gümüş değerli olduğu için.  Haftalık üretimimiz 150-200 civarı olacak. Altın maske ise 25 gram geliyor. Onun  da fiyatı 20 bin lira. Altının kendisi çok pahalı şu anda. Gramajı 465 lira  civarı. İşçiliği de biraz daha uğraştırıyor bizi." bilgisini verdi.
 
 
Ürünü öncelikle yurt içine, daha sonra da yurt dışına satmayı  planladıklarını ancak yurt dışından gelen teklifleri de değerlendirdiklerini  kaydeden Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
 "Amerika'daki firmalarla da görüştük. Vatandaşlar maskeyi yıkayarak  rahatlıkla kullanabilir. Gümüş yumuşak olduğu için hırpalanmaya gelmez. Yumuşak  bezle silinip kurulandıktan sonra tekrar kullanılabilir. Evladiyelik bir şey.  Aldığınız zaman, 'Aldık, kullandık, atacağız.' diye bir şey yok. Diğer maskeleri  günlük kullanıyoruz. Kullandıktan sonra da çöpe atılıyor. Herkes günde 1 tane  maskeyi çöpe atsa yığınla çöp olur. Bunu atmak gibi bir durumumuz yok. Pandemi  bittikten sonra isterlerse paraya da çevirebilirler ya da bir korona hatırası  olarak saklayabilirler."
 

ETİKETLER

gümüş maske Altın maske maske fiyatları altın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.