06 Kasım 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.584 0.50 EURO 11,2640 0.34
USD 9,6900 0.07 ALTIN 566,370 1.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Altın ve gümüş ile ilgili son dakika kararı! Sınır geldi, zorunlu olacak...

06 Kasım 2021 Cumartesi - 10:04 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 10:57

Altın, gümüş gibi kıymetli madenlerle ilgili yeni düzenleme yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İzin çıktı ve 20 kilo sınırı getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. İthalat izni çıktı. Buna göre Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Kararı kapsamında, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye'de yerleşik kişilerce, her bir ithalat işleminde 20 kilogramı aşmamak üzere, standart işlenmemiş kıymetli maden ithal edilebilecek.


Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Kararı kapsamında, kıymetli  madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye'de yerleşik kişilerce, her bir ithalat  işleminde 20 kilogramı aşmamak üzere, standart işlenmemiş kıymetli maden ithal  edilebilecek. 
 
MÜHÜR ZORUNLU OLACAK
 
Hazine ve Maliye Bakanlığının "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında  32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kıymetli madenler aracı  kuruluşlarınca DİR Kararı kapsamında, ithalatı gerçekleştirilenler dahil olmak  üzere, ithal edilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul AŞ  tarafından yayımlanan rafineriler listesindeki rafinerilerce üretilmiş olması ve  üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunlu  olacak.
 
  20 KİLOYU AŞMAYACAK
 
 DİR Kararı kapsamında, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan  Türkiye'de yerleşik kişilerce, her bir ithalat işleminde 20 kilogramı aşmamak  üzere, standart işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesi mümkün olacak. Bu  ithalat işlemlerinde, ithalatçı tarafından, asgari olarak standart işlenmemiş  kıymetli madenin formu (külçe/bar/granül), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi,  rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin gümrük idarelerine beyan edilmesi  gerekecek.İşlenmemiş kıymetli maden ithalatı işlemlerine ve verilmiş dahilde  işleme izinlerine ilişkin verilerin paylaşımı, Hazine ve Maliye ile Ticaret  bakanlıkları arasında imzalanacak protokolle belirlenecek usul ve esaslar  çerçevesinde gerçekleştirilecek.
 
BAKANLIK YETKİLİ
  
 Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş kıymetli maden ithalatını süre,  miktar, kişi, işlem ve menşe bazında kısıtlamaya, ithalat yapacakların sağlaması  gereken şartları, kayıt düzenlerine ilişkin uymakla yükümlü olacakları esasları,  Bakanlığa yapacakları bildirimleri, bu bildirimlerin şekil ve sürelerini  belirlemeye yetkili olacak.
 
 
 
 
  

ETİKETLER

altın gümüş ithalat 20 kilo sınırı karar Resmi Gazete
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.