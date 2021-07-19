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Altın ve dolarda flaş gelişme! Bayram öncesi...

Altın ve dolarda flaş gelişme! Bayram öncesi...
Kurban Bayramı Arifesi'nde piyasalar yarım gün açık olacak. Gram altın 500 liranın altında güne başladı.
 
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