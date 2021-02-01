Altın ve dolar ile ilgili dikkat çeken rakamlar!

Türk Lirası dolar ve altın karşısında güçlenmeye başladı. Ons altında yükselişin olmasına rağmen dolar kurundaki düşüş gram altın fiyatlarını da aşağı çekti.

Dolar kurunda düşüş hız kazanmaya başladı. Geçtiğimiz haftaya 7.42 lira seviyesinden başlayan dolar Cuma günü 7.31 lira seviyesinden kapandı. Haftanın ilk işlem gününe ise dolar yine 7.31 liradan başladı ve gün içinde 7.2629 lira seviyesine kadar gerileme yaşandı. Son bir haftada dolardaki düşüş yüzde 2.15 seviyesinde gerçekleşti.

AŞI VE SIKI PARA POLİTİKASI ETKİSİ

Dolardaki düşüşün ana sebeplerinden birisi aşılamanın hızla devam etmesi. Türkiye hızlı aksiyon alarak önem derecesine göre aşılama programını uygulamaya soktu. Bununla birlikte Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın parasal sıkılaştırmanın uzun süre devam edeceğini, enflasyonu kontrol altına almak için gerekli tüm enstrümanların kullanılacağını açıklaması piyasaya olan güveni artırdı.

ALTINDA SERT GERİ ÇEKİLME

Altın fiyatlarında da düşüş seyri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 444 lira seviyesini gören gram altın ons altındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle güç kaybediyor. Gram altın geçtiğimiz Cuma gününü 433 lira seviyesinden kapamıştı. Haftanın ilk işlem gününe ise yine 433 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 432 lira seviyesini gördü. Altın son bir haftada yüzde 2.7 oranında yatırımcısına kaybettirmiş oldu.

ONS ALTINDA İSTİKRAR DEVAM EDİYOR

Ons altın grafiğine baktığımızda ise son günlerde istikrarlı bir duruş sergileniyor. 1850-1870 dolar seviyesinde hareket eden ons altına rağmen dolardaki düşüş gram altını aşağı çekmeyi başarıyor. (Hürriyet)