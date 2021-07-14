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Altın ve dolar için flaş tahmin! Yükseliş...
Altın ve dolar ile ilgili flaş açıklama! Altın ve doları olan herkesi ilgilendiriyor. Yükselmeye devam edebilir. Tüm gözler bugün yapılacak toplantıya çevrildi. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faiz karar metni içerisinde yer alacak ifadeler paraya yön verecek. Öte yandan hafta başından itibaren satıcılı hareket eden dolar/TL kuru dün 8,6073-8,6455 bandında hareket etti. Gram altın ise 500 lira sınırını geçerek 503 TL'ye yükseldi. Peki piyasanın gidişatı için uzmanlar ne diyor? İşte cevabı...