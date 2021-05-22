Altın ve dolar... Herkes merak ediyordu belli oldu

BIST 100 endeksi, en düşük 1.439,36, en yüksek 1.465,56 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,73 artarak 1.451,84 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,72 kazanımla 506,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,69 artışla 3.354,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta 798,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 819,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD dolar ı yüzde 0,52 değer kazanarak 8,3850 liraya, euro da yüzde 0,97 artarak 10,2110 liraya yükseldi.