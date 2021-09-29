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Altın ve dolar fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Kritik seviye...
Haftanın ilk işlem gününden bu yana altındaki dalgalanma devam ediyor. Hem ABD tahvil faizlerindeki yükseliş hem de doların güçlenmesi altın fiyatları üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Bu gelişmeler sonrası geçtiğimiz günlerde altının ons fiyatında sert düşüş yaşandı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Dolar ve euroda son durum ne? İşte detaylar...
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gerçekleşen artış ve buna bağlı olarak doların güç kazanmasıyla ons altında sert fiyat hareketleri görülmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün 1.56 seviyesine kadar çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizleri, 17 Haziran tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.