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Altın ve dolar fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Uçuyor... Tarih verdi! 600 lira...
Altın ve dolar fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! Altın fiyatlarının uçması bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın gerek varlık alımlarında, gerekse faiz oranlarında yakın zamanda bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde verdiği sinyaller altın fiyatlarına destek olmaya devam ediyor. Uzmanlardan altın ve dolar ile ilgili flaş açıklamalar geliyor. Altında yükseliş rüzgarları esiyor. Dolar ise bir miktar geri çekilme ile birlikte yerini koruyor. Altının gram fiyatı 497-507 aralığında işlemler gerçekleştiriyor. Dolar kuru ise 8.47 seviyelerinden işlem görüyor. Uzmanlar gram altın fiyatlarının yıl sonuna doğru 580 lira ile 600 lira arasında işlem göreceğini vurguluyor. Dolar ile ilgili ise uzmanlar 8.50 altındaki rakamlar kısa vade ve özellikle dövizle ticaret yapanlar için bir alım fırsatı olduğunu belirtiyor. İşte altın ve dolar fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...
Altın ve dolar fiyatlarıyla ilgili son dakik tahmini! ABD Merkez Bankası'nın gerek varlık alımlarında, gerekse faiz oranlarında yakın zamanda bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde verdiği sinyaller altın fiyatlarına destek olmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda spot altın bu sabah 1830 dolar/ons direncinin üzerini test etti. Spot altın fiyatı 1831 dolar/ons seviyesine kadar yükselişin ardından geriledi.