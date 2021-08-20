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Altın ve dolar fiyatları ile ilgili flaş gelişme! Yükselişe geçti, bugün...
Altın ve dolar fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Yatırım yapanlar ya da altını almak isteyenler gelişmeleri yakından takip ediyor. Gram altın bugün yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen mesajların etkisiyle güç kazanan dolar kuru ise haftanın son işlem gününde 8.52 lira seviyesinde seyrediyor. İşte dolar ve altınla ilgili son gelişmeler...