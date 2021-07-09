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Altın tutulamıyor! Altında kritik fiyat 520 lira...
Altın durdurulamıyor. Altın fiyatlarıyla ilgili yeni dönem başlıyor. 503 lira seyreden altın fiyatlarıyla yeni öngörüler ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre gram altın yatırımcısı için 503 seviyesi üzerinde kalındıkça tekrar 520’li seviyelere doğru tempo artabilir. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 502 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1796 dolar seviyesinde bulunuyor.