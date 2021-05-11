Altın tarihi zirveye yürüyor! Uzmanlar açıkladı 600 TL...

Altında rüzgar tense döndü. Gram altın tarihi zirveye yürüyor. Uzmanlar uyardı. Altın fiyatı 500 TL'yi aşar mı? Uzman isimden altın fiyatları için sürpriz tahmin geldi... Riskten kaçınma aracı olarak dikkat çeken altın konusunda yatırımcılar “Altın düşecek mi”, “Altın yükselecek mi”, “Gram altın 500 lirayı aşar mı” gibi sorularına yanıt ararken, A Para’da Stratejist Cüneyt Paksoy, hem ons hem de gram altın fiyatları için teknik değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatları, hem ons tarafında hem de gram tarafında Mart ayının ardından yükselişe geçti. Küresel Covid-19 vaka sayıları, mutasyon, parasal genişlemenin süreceği beklentisi, küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri ve açıklanan-açıklanması beklenen dev mali destek paketlerinin etkisi altın fiyatları üzerinde etkili oldu.