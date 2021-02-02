Altın son 6 ayın en düşük seviyesinde! 2 Şubat 2021 Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, tam altın kadar? Altın fiyatları yükselir mi yoksa düşer mi?

2 Altın gümüş karşısında düşmeye devam ediyor. Doların TL karşısında gerilemesi ve ons fiyatın düşmesiyle gram altının fiyatı 430 lira seviyesine geriledi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 430,20 lira oldu. 2 Şubat 2021 Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, tam altın kadar? Altın fiyatları yükselir mi yoksa düşer mi?

İstanbul Kapalıçarşı'da 430 liradan alınan gram altın 430,20 liradan, 2 bin 834 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 855 liradan, 392 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 396 liradan, 2 bin 769 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 789 liradan, bin 385 liradan alınan Yarım altın bin 395 liradan ve 692 liradan alınan çeyrek altın 697 liradan satıldı. 2 Şubat 2021 Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, tam altın kadar?

2 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 386,77

SATIŞ: 415,73

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.853,00

SATIŞ: 2.894,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.849,00

SATIŞ: 2.892,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.750,36

SATIŞ: 2.804,83

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.393,00

SATIŞ: 1.416,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 697,00

SATIŞ: 709,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 428,43

SATIŞ: 428,52

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN FİYATLAR YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Gümüşteki hareketin ons altına sıçrama ihtimalinin düşük olduğunu belirten analistler, ons altındaki hacim ve derinlik, gümüşe göre, diğer değerli madenlere göre çok daha fazla olduğu ve bununda piyasa yapıcılığına oynamayacağını, gümüşte yapılan hareketin altında olma olasılığını düşürdüğünü belirtiyor.

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

ABD’de Wall Street Borsası’nda, amatörler ve Wall Street profesyonelleri arasındaki, GameStop diye adlandırılan ticaret savaşının etkisiyle, yatırımcıların değerli metallere yönelmesinin odak noktasını oluşturan gümüşün fiyatı, 2013 yılından bu yana ilk kez 30 doları aştı.

Küçük yatırımcıların akını sonrası gümüşün ons başına fiyatının 2013’ten beri ilk kez 30 doların üstüne çıkmasıyla borsa açılmadan önceki işlemlerde iShares Silver Trust ETF hisseleri yüzde 9.6 yükseldi.

Analistlere göre, ABD, Avrupa, Asya ve hatta Avustralya borsalarında geçen hafta, hedge fonların gerileyeceği şeklinde pozisyon aldığı şirketleri yükselten ve fonların milyarlarca dolar zarar etmesine neden olan küçük yatırımcılar hedeflerine “gümüşü” aldı.

Gelişmenin, “büyük olasılıkla” fonların mali sıkıntı dolayısıyla hisse senedi piyasalarında satım yapması ihtiyacını sınırlayacağına dikkat çeken ekonomistlere göre, küçük yatırımcılar ile hedge fonlar arasındaki mücadele her ne kadar ilgi çekici olsa da, ABD ve Avrupa ekonomilerindeki ivme kaybına kıyasla piyasalarda yönlendirici etkisi sınırlı kaldı.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

– Brent petrol yüzde 1.09 artışla 55.70 dolar,

– Batı Teksas yüzde 1.19 artışla 52.76 dolar,

– altın yüzde 1.22 artışla 1,867.23 dolar,

– gümüş yüzde 10.85 artışla 29.82 dolar,

– bakır yüzde 1.14 düşüşle 7,815.50 dolar,

– platin yüzde 4.73 artışla 1,123.84 dolar,

– paladyum yüzde 0.70 artışla 2,249.18 dolar düzeyindeydi.