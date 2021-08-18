Altın resmen zirveye koşuyor! Son durum...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Altın yükselmeye devam ediyor. Altına yatırım yapmak için doğru zaman mı? Altın fiyatları düşecek mi? Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 487 bin 500 liraya yükseldi.

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi sorusu gündemdeki en önemli soru işaretlerinden birisi haline geldi. Son günlerde hareketli günler yaşayan altında yükseliş sürüyor. Altın piyasasında, en düşük 484 bin 550 lirayı, en yüksek ise 488 bin 660 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 487 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 551 milyon 348 bin 851,37 lira, işlem miktarı ise 1.137,55 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 554 milyon 581 bin 778,29 lira oldu.