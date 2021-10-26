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Altın resmen ters köşe yaptı! Düşüş birden başladı, kritik yorum anında geldi, şu andan itibaren...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarında düşüş başladı. Uzun süre yükseliş trendinde olan altın ters köşe yaptı. Yatırımcısını şaşırttı. Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Altın almak ya da var olan altınını bozdurmak isteyenler merak ediyordu. Ve belli oldu.