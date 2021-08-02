Altın resmen o seviyenin altına düştü! Yıl sonu için flaş tahmin

ENFLASYON ORANI ETKİLİ OLACAK

Türkiye’de ise enflasyon oranında yükselişin devam etmesi durumunda faiz artış beklentileri yeniden canlanmaya başlayabilir. Bu durumda Türk lirasındaki değer artışının bir süre daha devam ettirebilir. Enflasyon oranında yaşanabilecek yükseliş lira üzerinde negatif bir unsur olarak değerlendirilebilecek olsa da faiz beklentisi canlanması, gram altın fiyatında değer kaybının devam etmesi neden olabilir.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Ons altın fiyatı teknik olarak incelendiğinde uzun vadede yükseliş trendinin devam etmesinden dolayı ve 1750 dolar üzerinde kalındığı sürece trend dahilinde yükselişin sürme beklentisi canlı kalacaktır. Kısa vadeli görünümde ise 1790 dolar seviyesi ilk önemli destek seviyesi konumunda bulunuyor. Son haftalarda iki kez test edilene 1830 ise direnç olarak çalışmaya devam ediyor. İlerleyen süreçte 1830 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1890 dolar bölgesine doğru yükseliş yaşanabilir.

Gram altın fiyatında ise, dolar/lira paritesindeki satış baskısıyla 485 liraya kadar geriledi. Geçtiğimiz yıl nisan ayında direnç olarak çalışan 485 lira altına geçilmesi durumunda 477 lira bölgesine doğru değer kaybının sürdüğü görülebilir. Gram altında yeni bir yükseliş hareketi görülmesi için 492 direncinin üzerine geçişmesi gerekecek.