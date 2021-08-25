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Altın resmen eriyor! Kritik eşiğin altına düştü

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 8:35 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 8:35

Altın yön değiştirdi. Düşüşe geçti. Altın fiyatları dar bantta seyre devam ederken küresel piyasaların beklentileri güç kaybını hızlandırıyor.


Altın fiyatları dolardaki toparlanma ile birlikte güç kaybetmeye başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın 1800 doların altında işlem görüyor.
 
Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü Jackson Hole'de yapacağı konuşma öncesinde altın fiyatları düşük seyrediyor.
 
FED'DEN HAMLE BEKLENİYOR
 
Fed'in faiz artırma ihtimali ve tahvil alımlarını azalması beklentisi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Bunun yanında Delta varyantına ilişkin endişeler, hisse senedi piyasalarının güç kazanması da altını düşüren diğer etkenler arasında bulunuyor. 
 
Ons altın saat 08:18 itibariyle yüzde 0.44 oranında düşüşle 1794 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise yüzde 0.29 oranında kayıpla 485.3 liradan alıcı buluyor.

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