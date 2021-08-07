Altın resmen çakıldı! Yeni fiyat...

ABD’de tarım dışı istihdam, yoğun iş gücüne ihtiyaç duyan hizmet sektöründe çalışanlara yönelik talebinin artmasıyla Temmuz ayında 943 bin ile beklentilerin üzerinde arttı. Artış ekonomik toparlanmanın yılın ikinci yarısının başında da hızını koruduğuna işaret etti.ABD Çalışma Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına göre işsizlik oranı ise yüzde 5.4 seviyesine geriledi. Geçen ay işsizlik oranı yüzde 5.9?? olarak açıklanmıştı. ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasıyla altının ons fiyatı son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.
ONS ALTIN SERT DÜŞTÜ
Ons altın haziran ayını son beş yılın en kötü performansıyla kapattıktan sonra temmuzda yüzde 2.50 yükseliş göstermişti. Ağustos ayına da iyi bir başlangıç yapan ons altın, gün sonunda yüzde 2.51’lik düşüşle 1.763 dolar seviyesine geriledi.Ons altındaki bu düşüşe rağmen doların güç kazanmasıyla gram altının fiyatındaki düşüş sınırlı kaldı. Gram altın haftayı 488 lira seviyesinden tamamladı.Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,00, dolar/TL yüzde 2,51, euro/TL yüzde 1,64 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,89 değer kaybetti.
İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 792,00 lira, Cumhuriyet altını 3.241,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 488,80 liradan işlem gördü.