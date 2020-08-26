Altın rekora koşuyor! İşte altın fiyatlarında son durum...

Türkiye'de altın üretimi rekora koşuyor. Son 25 yılda ülkedeki altın talebinin 160 ton olduğunu söyleyen Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, sadece bu yılki talebin ise yaklaşık 150 ton olduğuna dikkat çekti. Türkiye'deki şirketlerin bu yıl 44 ton külçe altın üretimi gerçekleştireceğini kaydeden Yücel, şu bilgileri verdi: "2017'de yapılan değişiklikle yerel üreticilerin ürettikleri altını piyasa fiyatından alma hakkı öncelikle Merkez Bankası'nda. Bizim tek alıcımız haline gelen Merkez Bankası bugüne kadar ürettiğimiz tüm altını aldı." Yücel, Türkiye'de 6.500 tonluk potansiyel ve en az 1.500 tonluk çıkarılabilir altın rezervi bulunduğunu belirtti.
Altına yatırım yapmak isteyenler ise altındaki son durumu merak ediyor.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,54 azalışla 457,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 741,00 lira, Cumhuriyet altını 3.033,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 457,20 liradan işlem gördü.
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalı çarşıda gram altın 456,81 TL alış 456,92 TL satış fiyatından işlem görüyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 733,79 TL alış 750,65 TL satşış fiyatından işlem görmeye devam ediyor
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.462,99 TL alış 1.501,31 TL satış fiyatından işlem görüyor
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 3.026,88 TL alış 3.103,62 TL satış fiyatından işlem görüyor
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?
Altının ons fiyatı 1.924 dolardan işlem görmeye devam ediyor