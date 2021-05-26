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Altın rekora gidiyor! Altına yatırım yapacaklar dikkat! Fiyatlardaki son durum...
Altın fiyatları ile ilgili flaş gelişme! Altın kritik sınıra dayandı. Altına yatım yapacaklar dikkat! Altın fiyatları önümüzdeki günlerde...
Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Altın adeta rekora koşuyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarının güçlü hissetmesi gram altın fiyatlarını da yükseltti. Gram altın fiyatları tarihi zirveye yaklaşıyor.