Altın rekor kırıyor! Vatandaş kredi çekip alıyor

Hafta başından bu yana tarihi zirvesini geçerek ilerleyen altının gram fiyatı, dün 410 lira seviyesini test etti. Ons fiyatının 1850 doları görmesiyle, bu seviyeyi daha da yukarı taşıyabileceği belirtiliyor. 2011 yılında ons fiyatının 1920 doları gördüğünü belirten kaynaklar, altının rekor yaptığı seviyeyi mutlaka yeniden test edeceğini; yatırım limanı olarak altına olan güvenin bu artışı taşıyacağını ifade ediyor. Kuyumcular da yıl sonu için gram altın tahminini 450 lira seviyesinde yapıyor.

Altın fiyatı yükselmesine rağmen kuyumcularda satış değil alım hareketi yaşanıyor! Mısır Çarşısı kuyumcularından Nazar Özsahakyan, “Müşteri geliyor, ‘bu seviyeden neden alıyorsun’ diyorum, ‘altın yerine ne alacağım ki, yatırım yapacak ne var?’ diyor. Onlar da haklı” dedi.

‘Kredi ile aldılar’

Uzmanlar, dövizin güven vermemesinin ve Kovid-19 sürecine dair endişelerle yapılan altın alımlarının, fiyatların yukarı yönelmesine neden olduğunu kaydediyor. Nazar Özsahakyan, “Mesela bankaların uygun ödemeli kredileri vardı. O dönemde 371 liradan gelip altın alan oldu. Kazandı mı? Kazandı. Alma diyemeyiz çünkü kendince yatırım olarak görüyor. Pazartesi 402 liradan bile alan oldu. Piyasayı takip edenlerin de altındaki hareketin yukarı yönlü olacağını rahatlıkla görebildiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

Talep sürüyor

Fiyat artışlarının altına yatırım yapanları kâr satışına yöneltemediğini belirten Kuyumcukent esnaflarından Mert Altınbaşak ise, “Fiyatlar anlık değişiyor ama son fiyata göre örnek vermek gerekirse gram altın alış fiyatımız 411 lira, satış 409 lira. Çeyrek altın alış 675 lira, satış ise 665 lira. Çeyrek ve gram genellikle yatırım için alınıyor. Düğün içinse takılar tercih ediliyor. Düğün hareketleri az da olsa var” ifadelerini kullandı. (Milliyet)