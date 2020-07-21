Altın rekor kırdı! Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve tam altın kaç lira? Güncel Kapalıçarşı altın fiyatları

Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı 405 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve tam altın kaç lira? Kapalıçarşı altın fiyatları...

Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişle rekor kırmayı sürdüren gram altın fiyatları, haftanın ikinci gününde de zirve seviyesine yakın başladı. corona virüs aşısına ilişkin pozitif gelişmelere karşın coronavirüs hastası sayısındaki korkutucu artış altın fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve tam altın kaç lira? Kapalıçarşı altın fiyatları...

Gram altın tarihi zirve seviyesini gördü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 artışla 404,70 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 656,00 lira, Cumhuriyet altını 2.687,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 404,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

404,50 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 404,70 liradan, 2 bin 666 liradan alınan Cumhuriyet altını 2 bin 687 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

2 bin 605 liradan alınan tam altın 2 bin 625 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Bin 303 liradan alınan yarım altın bin 313 liradan ve 651 liradan alınan çeyrek altın 656 liradan satılıyor.