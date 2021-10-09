Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali ulusal uzun metraj film yarışmasında En İyi Film Ödülü 'Okul Tıraşı' filminin oldu. Filmin yönetmeni Ferit Karahana ödülü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy takdim etti. Ödülü alan Karahan, "Bu ödülü dünyanın son iki yıldır içinde bulunduğu bu kaostan etkilenen ve yaşamını yitiren başta babam olmak üzere bütün kovid mağdurlarına ithaf ediyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak tarihe geçen Manavgat Yangını nedeniyle Gelecek Umutla Yeşerecek sloganıyla gerçekleştirilen 58inci Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Kapalı Spor Salonunda düzenlenen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi.

Ödül töreni Şevval Sam ın konseriyle başladı. Şevval Sam ve Yekta Kopanın sunuculuğunu yaptığı geceye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çok sayıda davetli ve sanatçı katıldı.

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, 'İki Şafak Arasında' filminin oldu. Ödül, filmin yönetmeni Selman Nacar ve yapımcılarına, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından takdim edildi.

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, 'Anadolu Leoparı' filmine verildi. Ödülü yönetmen Emre Kayişe, Antalya Valisi Ersin Yazıcı takdim etti.

En İyi Yönetmen ödülü 'Kerr' filmiyle Tayfun Pirselimoğluna verildi.

Cahide Sonku Ödülü, cast direktörleri Ezgi Baltaş ve Feride Çiçekoğluna verildi.

En İyi Senaryo Ödülünü, Okul Tıraşı filmiyle Ferit Karahan ve Gülistan Acet aldı.

EN İYİ KADIN OYUNCU NİHAL YALÇIN

En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü, Zuhal filmiyle Nihal Yalçın aldı. Yalçın, "Filmi seyrettikten sonra bana kadın oyuncu vermezler diye düşündüm açıkçası. Festival jürisinin çok az kadın hikayesi vardı. Güçlü rakiplerim yoktu" dedi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü, Kafes filmiyle Tarhan Karagöz aldı. Karagöz, "Ödül almayı beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. Festivale katılan bütün filmleri kutluyorum" dedi.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nü, Bağlıklık Hasan filmiyle Özgür Eken kazandı.

En İyi Müzik Ödülü Kerr filminin müzikleriyle Nicos Kypourgos'a verildi.

En İyi Kurgu Ödülü, Okul Tıraşı filmiyle Ferit Karahan, Hayedeh Safiyari ve Sercan Sezgine verildi.

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü, Anadolu Leoparı filmiyle Billur Turanın oldu.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, İki Şafak Arasında filmiyle Nezaket Erden ve Kafes filmiyle Özay Fechte verildi.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, İki Şafak Arasında filmiyle Erdem Şenocakın oldu.

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Övgüye Değer Ödülü,Rewşen filmiyle yönetmen Musab Tekin aldı. Kısa Film Jüri Özel Ödülünü Ali Tansu Turhan İkinci Gece filmiyle aldı. Turhan, Filmin kısası uzunu olmaz film filmdir, dert derttir dedi. En İyi Kısa Film Ödülünü, Siz Biraz Uzak Kaldınız filmiyle yönetmen Elif Refiğ aldı.

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Övgüye Değer Ödülü'nü, Acı ve Tatlı filmiyle Didem Şahin aldı. Şahin, 3 yıllık bir süreçte çektik filmi. Çok sevinçliyim. Bu ödül sadece bana değil birçok insana dokundu dedi. Belgesel Film Jüri Özel Ödülü'nü, Bekleyiş filmiyle yönetmen Aslı Akdağ aldı. Akdağ, Yılların emeği olan bir iş ama asıl zorluk çocuğumu yaparken bu işe koyulmamdı. Kadın dayanışmasıyla geldik buraya. Bu çok kıymetli dedi. En İyi Belgesel Film Ödülünü, Her Şey Dahil filmiyle Volkan Üce aldı.

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Uluslararası Film Ödülü,Clara Roquet Libertad filmine verildi. En İyi Yönetmen Ödülü, Aurora filmiyle Paz Fabreganın, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Aile filmiyle Claudia Grobun oldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Titaniki Seyretmek İstemeyen Kör Adam filmiyle Petri Poikolainene verildi.

FİLMLERDE İKİ ÖZELLİK ÖNE ÇIKTI