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Altın Portakal'a damga vurdu! 'Sus mu diyorsunuz'
Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Kadın' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog, sosyal medyada gündem oldu. Ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nihal Yalçın, “Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem" dedi.