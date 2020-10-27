Altın neden yükseliyor? Altındaki artış devam edecek mi? Gram altın rekor kırdı, 500 lirayı gördü!

Doların dün 8 lirayı aşmasının ardından gram altın da 500 lira sınırını geçerek yeni bir rekor kırdı. Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 494,6 liradan tamamlamıştı. Gram altın saat 16.45 itibarıyla 499,1 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını da 3.340 liradan satılıyor. Altın neden yükseliyor? Altındaki artış devam edecek mi?

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 16.45 itibarıyla 499,1 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını da 3.340 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.906 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD’deki mali teşvik paketi görüşmelerinde yaşanan soruna bağlı Ons altın fiyatları gerilerken dolar kurunda yaşanan yükseliş gram altın fiyatlarını etkileyip, yükselmesine neden oluyor. Ayrıca enflasyon raporu ve AB ile olan ilişkiler de sert atışlara neden oluyor.

ALTIN ARTAR MI?

Ekonomistler 500 lirayı altında psikolojik seviye olarak görüyorlardı. Ancak yaşanan son gelişmelerden son altında psikolojik sevenin asılmasıyla altının 505 TL ile 510 TL arasında yükseleceği düşünülüyor.

ANLIK 26 EKİM ALTIN FİYATLARI