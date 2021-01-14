Altın neden düşüyor? 14 Ocak 2021 ons, gram, yarım, tam altın fiyatları…

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 440,7 liradan işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 439,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 440,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını da 2.942 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.841 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Altın neden düşüyor?

Salgın sürecine ilişkin olumlu aşı haberleri altın fiyatlarının düşüş yaşamasına neden olurken, geçtiğimiz hafta yaşanan ABD'deki olaylar da altın fiyatlarındaki düşüşü arttırdı.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ile dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

14 Ocak 2021 altın fiyatları

Altının ons fiyatı

Ons altının 14 Ocak Perşembe gününe 1840 dolar seviyesinde başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik başladı.

Gram altın

Gram altının fiyatı haftaya hareketli başlamasının ardından dün itibarıyla fiyatı tekrar güncellendi. İç piyasada gram altın 438 liradan işleme alınıyor.

Çeyrek altın

Bugün çeyrek altın alış fiyatı 714 lira, satış ise 725 liradan işlem görüyor.

Yarım altın

Bin 453 Lira

Cumhuriyet altın

Cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 851 liradan alınırken satış fiyatı ise 2 bin 888 lirada bulunuyor.

Analistlere, doların içeride değer kaybediyor olması beraberinde gram altın ve gümüşün gram fiyatının da değer kaybetmesine neden oluyor. Bu düşüşlerin kalıcı olmadığını ve altın ve dolarda yeni yükseliş rekorlarının olacağı belirtiliyor.