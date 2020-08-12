Altın neden düştü? 12 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşer mi, ne olur?

Altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Dün gram altın, 453 TL seviyesine kadar gerilerken, çeyrek altın da 742 TL seviyesinde işlem gördü. Corona virüsü salgınında ikinci dalga endişesi ile ABD-Çin gerilimi, doların etkisini zayıflatırken, dolardan destek bulan altın üstü üste kendi rekorunu kırmıştı. Yatırımcılar ve alıcılar altının ne kadar olacağını araştırırken, altın neden düştü, altın yükselir mi, sorularına da yanıt aradı. Peki altın düşer mi, altın ne olur?

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları düşmeye başladı. Gram altın 435,18 TL'den alınırken, 439,82 TL'ye satılıyor. Çeyrek altın ise 708,00 TL'den alınırken, 727,00 TL'ye satılıyor. Yarım altın fiyatı 1.412,40 TL'den alınıp, 1.453,90 TL'ye satılıyor. Tam altın fiyatı da alış 2.824,90 TL satış fiyatı 2.885,80 TL'den işlem görüyor. 12 Ağustos ile birlikte altın fiyatlarında düşüş, yarımcıların altın düşer mi, altın ne olur, sorularını araştırmasına neden oldu. Peki, altın neden düştü?

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Analistlere göre aşı ile ilgili gelişmelerle altında geri çekilmeye neden oldu. ABD ile Çin arasında TikTok üzerinden devam eden gerilim ve mali teşvik paketlerinin azalması doları etkilediğinden altın fiyatları geçtiğimiz hafta tüm zamanların rekorunu kırdı. Zirveyi gördükten sonra, gevşeme hareketleri gösteren altının onsu 2000 doların altına düşerek psikolojik sınırın altına geriledi.

ALTIN DÜŞECEK Mİ, NE OLUR?

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.949 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 450-490 lira bandının izleneceğini kaydetti.

CNN Türk canlı yayınına önemli açıklamalarda bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy, "Aşı geldi altındaki volatilite düştü. Aşı kalıcı olacaksa virüs ile ilgili fiyatlamada normalleşmeye başlayacaktır. 2085'lere kadar yükseldi. 2150- 2250 ons altında hedefler vardı. An itibarıyla 1980'lere 1960'lara geldi. Ben bir önceki tepe olan 1921'lere doğru bir hareket bekliyorum. Orada bir karar verilecek. Eğer aşı ve aşılar DSÖ tarafından onaylanırsa, pandemiyle ilgili süreç yavaş yavaş yumuşatılmaya başlanırsa altında geri çekilme biraz daha devam edebilir." Dedi.

12 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

ALIŞ: 434,94

SATIŞ: 435,12

ALTIN/ONS ($) FİYATI

ALIŞ: 1.882,00

SATIŞ: 1.884,27

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ:435,01

SATIŞ: 439,64

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ:696,06

SATIŞ:711,68

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.914,57

SATIŞ: 2.973,65

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.018,00

SATIŞ: 3.064,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.925,30

SATIŞ: 2.967,40

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

ALIŞ: 396,61

SATIŞ: 411,95

REŞAT ALTINI

ALIŞ: 3.125,07

SATIŞ: 3.248,25