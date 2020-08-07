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Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 7 Ağustos 2020 anlık altın fiyatları!

07 Ağustos 2020 Cuma - 9:37 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 9:38

Küresel piyasalarda artan corona virüs vaka sayıları ile oluşan endişeler güvenli limanlara olan talebin artış kaydetmesinde etkili olmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde de yatırımcı da hem iç piyasayı hem de küresel piyasaları takip ediyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin süreceği endişesi de altına olan talebi talep artırdı. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 7 Ağustos güncel altın fiyatları…


ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği beklentileri ile Asya piyasalarında altın dün tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın, Euro ve Dolar'da hareketlilik sürerken altının yükseleceği endişesi de güvenli liman altına olan talebi artırdı. Son günlerde rekor üzerine rekor kıran altın 500 lira sınırına dayandı. Altında hareketlilik devam ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 7 Ağustos altın fiyatları…
 
Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 785,00 lira, Cumhuriyet altını 3.214,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 4,64 yükselişle 484,70 liradan işlem gördü. 7 Temmuz'da gram altın bugün 483,53 liradan alınıyor, 483,66 liradan satılıyor. 
 
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
 
483,53 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 483,66 liradan, 3 bin 206 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 366 liradan satılıyor.
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
3 bin 303 liradan alınan tam altın 3 bin 484 liradan satılıyor.
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
1.603 liradan alınan yarım altın 1.688 liradan ve 804 liradan alınan çeyrek altın 849 liradan satılıyor.
 
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