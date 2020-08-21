Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi. Dün gram altın 464 TL seviyesinde işlem görürken bugün 455 TL seviyesine kadar geriledi. Ons altının fiyatı ise 2000 dolar seviyesinden dönerek 1934 dolar seviyesinde dengelendi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip jErdoğan'ın müjde açıklamasının ardından altın yönünü aşağıya doğru çevirdi. Peki, Altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? Müjde sonrası altında son durum!
Son zamanlarda gerçekleştirdiği hareketlenmeler ile birlikte dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasının ardından yatırımcı altın fiyatlarını takip ediyor.
21 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI (ALIŞ-SATIŞ)
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
445,13 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 445,21 liradan, 2 bin 960 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
2 bin 944 liradan alınan tam altın 3 bin 20 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
1.423 liradan alınan yarım altın 1.461 liradan ve 713 liradan alınan çeyrek altın 730 liradan satılıyor.