Altın fiyatlarında aylar sonra en uzun düşüş serisi!

Hafta içi yaşanan küresel gelişmelerden etkilenen altın, hafta boyu aşağı yönlü hareketlilik sergiledi. ABD'de piyasaların perşembe günü Şükran günü olması ve dün de ABD'de piyasalarsaki işlemlerin yarım gün ile sınırlı kalması değerli maden altını da baskıladı. Güçlü seyreden risk iştahı ile birlikte güvenli limanlar dün de değer kaybetmeye devam etti. Altın fiyatları haziran ayından bu yana en uzun kayıp serisine yöneldi. Analistler, altındaki düşüş eğiliminin takip edildiğini küresel gelişmelerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 28 Kasım altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,36, dolar/TL yüzde 2,70, euro/TL yüzde 3,20 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 3,01 değer kaybetti.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,01 kayıpla 449,47 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,94 azalışla 3.028,00 liraya geriledi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 737,00 liraya düştü.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Altın
Alış
Satış
%
Gram Altın
448,97
449,47
% -1,87
Çeyrek Altın
720,32
737,66
% -2,25
Cumhuriyet Altını
2.983,00
3.028,00
% -2,39
Tam Altın
2.971,33
3.049,90
% -2,25
Yarım Altın
1.436,14
1.475,32
% -2,25
Ons Altın
1.787
1.789
% -1,10
Has Altın
448,98
449,48
% -1,87
22 Ayar Bilezik
410,58
411,47
% -2,25
Altın KG (Dolar)
57.181
57.245
% -1,16
Altın KG (Euro)
47.846
47.883
% -1,99