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Altın fiyatlarında aylar sonra en uzun düşüş serisi!

28 Kasım 2020 Cumartesi - 9:56 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 10:01

Altın fiyatları aşı konusunda yaşanan gelişmeler ve ABD seçimlerinin üzerindeki belirsizliğin kalkmasıyla birlikte Haziran ayından bu yana en uzun kayıp serisine yöneldi. ABD piyasalarının kapalı olmasının etkisiyle piyasalar sakin bir görünüm sergilerken Trump'ın görevini seçim sonuçları onaylanınca Biden'a devredeceğini açıklaması piyasaları da rahatlattı. Güvenli liman altın değer kaybetmeye devam ederken altındaki düşüş eğilimi de yatırımcı tarafından takip ediliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 28 Kasım altın fiyatları...


Hafta içi yaşanan küresel gelişmelerden etkilenen altın, hafta boyu aşağı yönlü hareketlilik sergiledi. ABD'de piyasaların perşembe günü Şükran günü olması ve dün de ABD'de piyasalarsaki işlemlerin yarım gün ile sınırlı kalması değerli maden altını da baskıladı. Güçlü seyreden risk iştahı ile birlikte güvenli limanlar dün de değer kaybetmeye devam etti. Altın fiyatları haziran ayından bu yana en uzun kayıp serisine yöneldi. Analistler, altındaki düşüş eğiliminin takip edildiğini küresel gelişmelerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 28 Kasım altın fiyatları...
 
 
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? 
 
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,36, dolar/TL yüzde 2,70, euro/TL yüzde 3,20 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 3,01 değer kaybetti.
 
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 
 
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,01 kayıpla 449,47 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,94 azalışla 3.028,00 liraya geriledi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 737,00 liraya düştü.
 
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
 

 

Altın

Alış

Satış

%

 

 

Gram Altın

448,97

449,47

% -1,87

 

 

Çeyrek Altın

720,32

737,66

% -2,25

 

 

Cumhuriyet Altını

2.983,00

3.028,00

% -2,39

 

 

Tam Altın

2.971,33

3.049,90

% -2,25

 

 

Yarım Altın

1.436,14

1.475,32

% -2,25

 

 

Ons Altın

1.787

1.789

% -1,10

 

 

Has Altın

448,98

449,48

% -1,87

 

 

22 Ayar Bilezik

410,58

411,47

% -2,25

 

 

Altın KG (Dolar)

57.181

57.245

% -1,16

 

 

Altın KG (Euro)

47.846

47.883

% -1,99

 

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