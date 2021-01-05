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Altın ne kadar oldu? 8 ayın zirvesinde!

05 Ocak 2021 Salı - 9:19 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 9:23

Dolar kuru dün enflasyon verisiyle 7.35 - 7.45 arasında dalgalanırken 5 Ocak gününe dolar/TL 7.42 seviyesinde başlıyor. Piyasalarda Hazine'nin borçlanma ihaleleri ve dış ticaret verileri izleniyor


Altın fiyatları, yükselen koronavirüs vakalarıyla birlikte son 8 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişte zayıflayan dolar ve ABD’nin düşüşteki reel faizleri de etkili oldu.
 
İNGİLTERE YENİDEN ULUSAL KARANTİNA UYGULAYACAK
 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson pazartesi başlayacak ve Şubat ayının ortasına kadar devam edecek bir ulusal karantinanın uygulanması için onay verirken virüsün yeni mutasyonu New York’ta da görüldü.
 
ALTIN FİYATLARI 1.900 DOLARIN ÜZERİNDE
 
Zayıflayan dolar ile birlikte altın fiyatları yeni yıla 1.900 doların üzerinde başladı. 2.000 dolara doğru diğer bir yükselişin yaşanması ise an meselesi.
 
Altın pazartesi gününden beri yüzde 2,16 yükselirken salı günü TSİ 07:52’de yüzde 0,18 düşüş ile ons başına 1939,39 TL civarında seyrediyor.
 

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