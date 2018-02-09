Altın ne kadar? İşte en güncel altın fiyatları (9 Şubat 2018)

Altın ne kadar? 9 Şubat 2018 günü altın fiyatlarında durum nasıl? Dünkü kapanışta yüzde 0,06'lık düşüş yaşayarak 160 lira seviyelerinde görünen altın bugün kaç lira? İşte altın fiyatlarında son durum...

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 azalışla 160,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 264,00 lira, Cumhuriyet altını 1.077,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 160,90 liradan işlem gördü.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan iyimserliğin ve dolar endeksindeki toparlanmanın altın fiyatlarında düşüşe neden olduğunu kaydetti.

ABD Merkez Banksı (Fed) yetkililerinin konuşmalarının dolar endeksinde toparlanmaya emtia fiyatlarında ise gerilemelere neden olduğunu belirten Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.305 doların destek, 1.325 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Memiş, altının ons fiyatında yaşanan değer kayıplarının altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, "Altının gram fiyatında 160 liranın kritik bir seviye olduğunu anımsatmak isteriz. Çünkü 160 lira seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşler 157 liraya kadar devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten Memiş, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

HİSSE SENETLERİNDEKİ DÜŞÜŞ EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şube Başkanı William Dudley, ABD borsalarında yaşanan kayıpları "ufak patatesler" olarak niteleyerek, "Hisse senedi piyasalarında bugün izlediğimiz ufak düşüşün ekonomik görünüme hiçbir etkisi yok." dedi.

Dudley, Bloomberg TV'ye verdiği mülakatta, hisse senedi piyasalarındaki kayıpları değerlendirdi.

Tahvil faizlerinde parasal sıkılaşma beklentilerinin etkisiyle görülen artışın borsalar üzerinde baskı yarattığına işaret eden Dudley, şunları kaydetti:

"Piyasalar açıkça küresel ekonominin gayet hızlı şekilde büyümesine ve bunun sonucu olarak dünya genelindeki merkez bankalarının parasal desteği çekmeye başlamasına veya başlamayı planlamasına uyum sağlıyor. Bu nedenle, tahvil getirileri yükselirken ve hisse senedi piyasaları için biraz baskı yarattı."

Dudley, ayrıca hisse senetlerindeki değer kaybının ekonomiyi etkilemesinin şu an için söz konusu olmadığının altını çizdi.

"Şimdiye kadarki kayıplar ufak patatesler. Hisse senedi piyasalarında bugün izlediğimiz ufak düşüşün ekonomik görünüme hiçbir etkisi yok." ifadelerini kullanan Dudley, piyasalardaki dalgalanmaların para politikasını da etkilemesini beklemediğini ima etti.

Dudley, bu yıl kaç kez faiz artırılacağına yönelik tahminde bulunmak için henüz çok erken olduğunu belirtirken, buna karşın aralık sonundaki üç artış beklentisini hala makul bulduğunu söyledi.

New York Fed Başkanı Dudley, ocak ayına ait istihdam raporundaki güçlü ücret artışına atıfta bulunurken, "Bir rapora gereğinden fazla önem vermek istemiyorum." dedi.

Geçen cuma açıklanan ocak ayı istihdam raporu, ülkede uzun süredir zayıf seyreden ücret artışının yıllık bazda yüzde 2,9'a çıkarak son 8,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını göstermişti.

Ücret artışının hızlanmasının, enflasyonu yükselterek faiz artırımlarını sıklaştıracağı beklentisi, ABD devlet tahvili faizlerini son 4 yılın en yüksek seviyesine taşırken, New York borsası küresel finansal krizden bu yana en kötü kayıplarını yaşadı.