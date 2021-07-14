Altın, kripto ve elektronik para... Hepsini kapsıyor! Zorunlu olacak, 5 yıl boyunca...

Bakanlık harekete geçti. Yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Altın, kripto ve elektronik parayı kapsıyor. Ağustos itibarı ile başlıyor. Hanize ve Maliye Bakanlığı, gelir ve servetlerin gerçek sahiplerinin belirlenmesi için tebliğ yayınladı. Şirketlerin "gerçek faydalanıcı bilgisi verme" yükümlüğü Ağustos'ta başlayacak. Kurumlar vergisi mükellefleri, kripto ve elektronik para işiyle uğraşanlar, bankalar, varlık şirketi yöneticileri, altın gibi kıymetli maden işleriyle uğraşanlar, spor kulüpleri düzenleme kapsamına alındı.

Vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında mükelleflerin bildirimlerini düzenleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği dün yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliği bankalar, spor kulüpleri ve kripto para hizmet sağlayıcılarının da aralarında bulunduğu birçok farklı nitelikteki kuruluşu ilgilendiriyor.

Gelirlerin, servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi, vergi kaçakçılığı ile mücadele amacıyla çıkarılan düzenlemeye göre, yüzlerce meslek grubu, şirket ortak ve sahipleri için, her yıl Ağustos ayında, "Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu" doldurarak Maliye'ye teslim edecek. Mali Suçları Araştırma Kurumu Başkanlığı, yanlış ve eksik bilgi verenlere yönelik cezai soruşturma yapacak.

1 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirim süreci 1 Ağustos itibariyle faal olan kurumlar vergisi mükellefleri, kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, Türkiye'de yönetim merkezi veya mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri vermek zorunda olacak.