Altın kolye kapkaççısı yakalandı

Olay, 31 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. Markete gitmek için evden çıkan Leyla Gülü takip eden bisikletli kişi, arkasından yaklaşıp boynundaki altın kolyeyi kopartarak alıp kaçtı. Gül, kapkaççının peşinden koştu, ancak yakalayamadı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Leyla Gülün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 100e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin, benzer suçlardan kaydı bulunan Mehmet Ali Çeker olduğunu tespit etti. Şüpheli Çeker, aynı mahalledeki evine yapılan baskında yakalandı. Çekerin, kapkaç yöntemiyle Gülün boynundan çaldığı altın kolye ise sakladığı evin bahçesinde bulundu.

ADAM MI ÖLDÜRDÜK? DEDİ, TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Mehmet Ali Çekerin ifadesinde, paraya ihtiyacı olduğunu, kapkaç olayını bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çeker, kendisini görüntüleyen gazetecilere Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük? dedi. Mahkemeye çıkarılan Mehmet Ali Çeker, tutuklanırken, altın kolye ise Leyla Güle teslim edildi.